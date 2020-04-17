شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مدير مدرسة ومُعلم لتحصيلهما مبالغ مالية لعمل الأبحاث لطلاب بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة ناصر التعليمية، برئاسة أيمن الكاشف، استبعاد مدير مدرسة إعدادي من منصبه، لإتهامه بتحصيل رسوم مقابل البحث تقدر بـ25 جنيها لكل بحث، كذلك استبعاد معلم بمدرسة إبتدائية لدعوته تحصيل 40 جنيه من الطلاب مقابل عمل البحث، وتم نقلهما للعمل بديوان عام الإدارة بشكل مؤقت لحين التحقيقات معهم في الإتهامات الموجهة إليهم من أولياء الأمور.

كما أمر مدير إدارة ناصر التعليمية شمال بني سويف بتوقيع جزاء الخصم 3 أيام لمدير مدرسة إبتدائي لتعطيل تسليم الأكواد للتلاميذ مقابل رسم 2 جنيها للكود.

وأشار مدير إدارة ناصر التعليمية إلى أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، بحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت مسمى عمل بحث لهم، أو استخراج أكواد أو رقم سري من خلال مدير المدرسة أو العاملين بها بكافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى حظر تسليم إيميل المدرسة أو أكواد الطلاب والفصول الافتراضية لأي جهة خارج نطاق المدرسة، وعدم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح: «تلقينا شكاوى من عدد من أولياء أمور بعض المدراس وانتقلنا إليها، واتخذنا قرارات فورية لحين التحقيق فيها بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة».

وأشار إلى أن المعلم قدوة لطلابه ومنارا في مجتمعه، فلهم جميعا التحية، وإن كانت هناك أخطاء من بعضهم إلا أنها حالة فردية ويتم تصويبها فورا بالطرق القانونية المتبعة من خلال المتابعة المستمرة من مدراء المراحل أو لجان المتابعة التي تكمن مهمتها في متابعة المدارس اولا بأول ورصد أي مخالفة من شأنها الإخلال بالتعليمات والمنظومة التعليمية.

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