شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ 100% من خطة حماية الشواطئ.. وتوقيع عقد بـ434 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاشور راغب، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ خطة حماية الشواطئ بنسبة 100% وتم توقيع عقد تنفيذ حماية منطقة طوال أبوالروس بقيمة 434 مليونا، وجار أخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط».

وأضاف أنه جار طرح المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة إلى طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد ومرحلة اولى بالدقهلية ضمن الأعمال اللازمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر وأيضا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.