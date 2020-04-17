شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمنية النصر بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. وبموجب القرار تصبح مدينة منية النصر (عاصمة المركز)، ومدينة الكردي، والوحدات المحلية لقرى (النزل، ومنشأة الجمال، والبجلات، وميت عاصم، وبرمبال القديمة، والرياض، وبرمبال الجديدة، وميت تمامة، والخضيري). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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