عمرو موسى ينعي عزة عشماوي: "مواطنة مصرية عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، الدكتورة عزة العشماوي أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي وافتها المنية أمس الخميس.

وقال موسى، عبر حسابه على تويتر اليوم الجمعة: "أنعي لعموم المصريين رحيل مواطنة مصرية عظيمة هي الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وعضو لجنة الخمسين والمتبوءة لمنصب عال في الاتحاد الأفريقي في هذا المجال".

وأضاف: "كانت السيدة عزة مثالا للرقة والأدب كما كانت تتمتع بحس وطني عال، وكفاءة متميزة في تخصصها. أسهمت بنشاط كبير في صياغة الدستور وبخاصة ما تعلق بالطفل والمرأة والأسرة. كذلك أسهمت في الأنشطة الأفريقية لحماية الأطفال ومساعدة المرأة وبناء الأسرة.. رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والعزاء لأسرتها الكريمة".