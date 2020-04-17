التنمية المحلية: تأجيل الأقساط المستحقة على طالبي تقنين الوضع 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة والذين تعاقدوا مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة القادمة لمدة 3 أشهر، بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الجمعة، إن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكافة محافظات الجمهورية وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة وحقوق الشعب.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لكافة الجهات المعنية بالدولة بالتخفيف على المواطنين من أجل تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.