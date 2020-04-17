- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن تناول المنتجات الكحولية على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن "تناول الكحول لن يحمي من مرض كوفيد-19".
وطالبت المنظمة في منشور توعوي، أصدرته اليوم الجمعة، بالامتناع عن تناول المشروبات الكحولية تمامًا "كي لا تضعف جهازك المناعي، وتضر بصحتك، وحتى لا تعرض صحة غيرك للخطر".
وقالت: "لا تتخذ المشروبات الكحولية وسيلة للتغلب على الضغوط والانفعالات، لأن العزلة وشرب المسكرات قد يزيدان أيضًا من خطر الإقدام على الانتحار".
ونصحت الصحة العالمية بعدم خلط الكحول بالأدوية مطلقًا، ولا حتى بالعلاجات العشبية، فقد يحد ذلك من فعالية الأدوية، أو ربما يزيد من فعاليتها إلى مستوى يجعلها سامة وخطيرة.
وأضافت: "احرص على ألا تكون المشروبات الكحولية في متناول الأطفال والشباب، ولا تتناولها في حضورهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": تناول الكحول لن يحمي من فيروس كورونا (نصائح جديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.