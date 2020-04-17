وزيرا البيئة والاتصالات يدشنان موقعًا إلكترونيًا لإدارة المخلفات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمت معالجتها لضمان الوصول لكافة التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، وللتأكد من التخلص النهائي الآمن من نواتج المعالجة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الموقع يعد إنجازًا حكوميًا تعاونت فيه عدة وزارات من أجل إنجازه فقد كانت وزارة الاتصالات شريكًل رئيسيًا في دعم وتأمين البيانات والمساعدة في الإشراف الفني على الشركة التي ستقوم بإعداد قاعدة البيانات.

كما تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعد الموقع نواة لعملية التحكم والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية التي تعد من أهم المخلفات الخطرة وتؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن كما يمثل الموقع استدامة حقيقية لمنظومة المخلفات الطبية وليس فقط خلال الظروف الراهنة التي نواجهها للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الموقع يُمكن مسئولي إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية من التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استخدمت في النقل بالإضافة إلى نسبة الأشغال، كما يمكن مسئولي إدارة المخلفات بمحطات المعالجة أيضاً من تسجيل كمية المخلفات التي وصلت لهم والكمية التي تم معالجتها وكمية ناتج المعالجة التي تم التخلص منها نهائياً بطريقة آمنة.

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ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، أن تدشين منصة رقمية لمخلفات الرعاية الصحية يأتي استكمالًا لمشروعات التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة كما يعد نموذجًا لتضافر الجهود بين قطاعات الدولة.

وأوضح أهمية إطلاق المنصة الرقمية باعتبارها إحدى الخطوات الهامة في إطار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي ودعم جهود وزارة البيئة في إيجاد آليات ذكية لإدارة منظومة موحدة للتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية مع ضمان تطبيق معايير السلامة وذلك للمحافظة على البيئة، وحماية صحة المواطن المصري ووقايته من المخاطر الصحية الناجمة عن هذه المخلفات.

وأضاف طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بوضع الإطار التقني والتكنولوجي والرقمي لمجهودات وزارة البيئة وهو جهد مستمر تقوم به الوزارة من أجل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لتطوير سياسات التخلص من النفايات الإلكترونية والطبية، والحفاظ على البيئة المصرية في ظل السعي الدائم نحو رفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع.

وأوضح الوزيران، أنه يمكن من خلال الموقع إصدار تقارير إحصائية ورسومات بيانية ومقارنات مما يتيح الفرصة لمعرفة المعدلات اليومية للمخلفات المتولدة من منشآت الرعاية الصحية وربطها بالتخصصات الطبية المختلفة لبيان فعالية الفصل السليم للمخلفات من عدمه والتأكد من الإدارة السليمة للمخلفات.

كما يمكن من خلاله عمل دراسات الجدوى اللازمة للنهوض بمنظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل مستخدمى الموقع لبعض الحزم التدريبية الخاصة بالإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية وكذلك الأدلة الإرشادية والسياسات وخطط إدارة مخلفات الرعاية الصحية.