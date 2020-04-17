الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بهضبة أبو طرطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات: وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م) بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار. ووفقا لقرار مجلس الوزراء، تختص هذه المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين يقتصر نشاطهما على إنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك فقط دون صناعة الأسمدة.

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