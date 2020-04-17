قبل رمضان بأيام.. الداخلية توزع الهدايا على دور المسنين ورعاية الأطفال الأيتام بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع منطقة وسط الدلتا بوزارة الداخلية بالدفع بسيارات مُحملة بالهدايا والمساعدات العينية "بطاطين– مواد غذائية – ملابس" وإرسالها لدور رعاية المُسنين والأيتام بمدينة طنطا بالتنسيق مع تلك الدور، لتوزيعها على النزلاء تجنبًا لعقد أى لقاءات أو تجمعات معهم أثناء توزيعها في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

ولاقى ذلك استحسان نزلاء دور الرعاية، وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة وماتوليه الوزارة من اهتمام ورعاية.

يأتي ذلك في إطار استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، وتفعيلاً للدور المجتمعي لمختلف قطاعات وزارة الداخلية والحرص على تقديم الدعم المستمر لكافة أطياف المجتمع من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية بكافة المناسبات، وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.