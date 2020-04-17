ضبط كوكايين وماريجوانا بمخزن سري داخل سيارة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الكوكايين والماريجوانا داخل سيارة بالنزهة.

البداية عندما وردت معلومات للعميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تفيد قيام "محمد.إ" عاطل ومقيم الإسماعيلية والمحكوم عليه في القضية رقم ٩٧٠ لسنة ٢٠١٣ الصالحية سرقة بالإكراه بالسجن المؤبد، "وليد.إ" شقيق المتهم الأول عاطل ومقيم الإسماعيلية بالاتجار في المخدرات.

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وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن المقدم أحمد الكيلاني، ضابط مكافحة المخدرات، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة تيوتا كرولا بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبتفتيشهما عثر داخل السيارة على مخزن سري به ١٩٥ جرام كوكايين، ٣٣٠ جرام ماريجوانا، مبلغ مالي ١٧ ألف جنيه، عدد ٢ هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهما والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.