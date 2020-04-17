ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية قيمتها نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – وحدات إضاءة - جلد صناعي – قطع غيار جديدة وإطارات كاوتش) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (423 ألف جنيه).

وضُبط في مجال الأمن العام 37 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.