محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – وحدات إضاءة - جلد صناعي – قطع غيار جديدة وإطارات كاوتش) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (423 ألف جنيه).
وضُبط في مجال الأمن العام 37 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية قيمتها نصف مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.