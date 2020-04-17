مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه؛ إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، حال اختبائه بإحدى مناطق الزراعات بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة؛ سبق اتهامه في 13 قضية ما بين (قتل عمد، شروع فى قتل، مقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية، حريق عمد، سلاح بدون ترخيص) بإحدى مناطق الزراعات بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده على النحو التالي "حكمين بالسجن المؤبد في قضيتي سلاح بدون ترخيص، حكم بالسجن 15 سنة في قضية (قتل عمد وسلاح بدون ترخيص)، 3 أحكام حبس جزئية بتهم (سرقة، اتلاف) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس سنة وستة أشهر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي (بمديرية أمن أسيوط) وقوات الأمن المركزي بمكان اختبائه وحال وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المكان واستشعاره بهم بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على القوات التي أحكمت السيطرة وبادلته بالمثل إلى أن لقي مصرعه إثر إصابته، وعُثر بجواره على (بندقية آلية، 10 خزن لذات السلاح، 200 طلقة نارية من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابةالتحقيق.