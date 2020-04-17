الأمن العام ينفذ 42 ألف حكم قضائي ويضبط 30 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 40 متهم، 170 قضية مخدرات بحوزة 170 متهم، ضُبط خلالها 15 كيلو جرام مواد مخدرة و3 آلاف قرص مخدر.

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 42 ألف حكم قضائي متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق