شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تأجيل أقساط المتعاقدين مع المحافظات لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، تم الإتفاق على تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة والذين قاموا بالتعاقد مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة المقبلة وذلك لمدة 3 شهور.

وقال الوزير في تصريحات صحفية الجمعة، إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لكافة الجهات المعنية بالدولة بالتخفيف على المواطنين من أجل تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شعراوي أن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكافة محافظات الجمهورية وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة وحقوق الشعب.