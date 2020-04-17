رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين وعدد من المصانع بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، وعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك في إطار متابعة حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات وما تم اتخاذه بها من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بها.

وتفقد «عبدالوهاب»، مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، حيث أكد على العاملين به إعادة استئناف المركز لنشاطه بتقديم خدماته للجمهور بدءًا من اليوم، كما وجه المسؤولين عن المركز بإمداد القائمين على تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، كذلك أكد على ضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين فيما بينهم بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أي تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات.

رئيس هيئة الإستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين والمصانع والشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة بجولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة شملت شركتي «فارما بلاست»، و«اليكس اباريلز»، حيث تابع حالة سير العمل والإنتاج بهما، وما تم اتخاذه بالفعل من إجراءات لوقاية العاملين بهما من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

كما وجه الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بتحقيق التوازن قدر الإمكان بالحفاظ على استمرار الإنتاجية والخدمات المقدمة لكن في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» تجنبًا لتعريض صحة وسلامة العاملين بها لخطر الإصابة بالفيروس، موضحا أن مفتاح عبور هذه المرحلة سيكون بالتوفيق بين طرفي المعادلة قدر المستطاع.

رئيس هيئة الإستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين والمصانع والشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لمراكز خدمات المستثمرين والشركات والمصانع العاملة بالمناطق الحرة في غضون يومين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.

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رئيس هيئة الإستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين والمصانع والشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية