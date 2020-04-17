شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تؤكد غلق الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال أعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.

واستعرض المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري، أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع وكذلك استمرار غلق حدائق الرى أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها وجه الدكتور محمد عبدالعاطى باستمرار التنسيق مع المحافظين بغلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار الفيروس بين المواطنين.