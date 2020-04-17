شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: النقيب العام مستمر فى أعماله لحين إجراء انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى 2020، إن هيئة مكتب النقابة تؤكد استمرار الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، فى ممارسة كافة أعماله كنقيب عام، وكرئيس لمجلس النقابة العامة، وهيئة مكتب النقابة العامة.

وأضاف البدرى، فى بيان، كما أن النقيب هو الممثل القانونى للنقابة لعامة للأطباء البيطريين، وذلك لحين إجراء انتخابات النقيب العام، والتجديد النصفى، ومجالس النقابات الفرعية 2019/2020.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اعتماد قرار الأمين العام بوقف اجتماعات مجلس النقابة، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى اعتماد قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

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كما تضمنت قرارات هيئة المكتب: تجميد نشاط اللجنة الاجتماعية، لحين إجراء العملية الانتخابية مع تكليف الدكتور محمود حسين عفيفى، والدكتور ناجى سلام، بتسيير أعمال الخاصة بالإعانات الاستثنائية للجنة الاجتماعية، وتجميد نشاط المركز العلمى لحين إجراء العملية الانتخابية، مع تكليف الدكتور شرف الدين فيصل شرف بتسيير الأعمال الخاصة بالمركز العلمى، مع عدم صرف أى مبالغ أخرى للمركز.

وأعلنت الموافقة على الإيميل الوارد من الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، بطلب إعفاءه من مهامه، واختيار الدكتور الحسينى محمد عوض مديرا لصندوق التكافل، والدكتور محسن حامد محمد، أمين الصندوق لصندوق التكافل، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعى، على النحو التالى: الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق،ولعضوية المجلس كل من: الدكتور محمد فكرى القرش، الدكتور شرف الدين فيصل شرف، الدكتور محسن حامد محمد، عضو مجلس الإدارة.

كانت قد خاطبت لجنة الإشراف على الانتخابات، وعضو مجلس النواب، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإخطاره بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة قد قررت تحديد يوم الجمعة الموافق 12 يونيه 2020، لإجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.