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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. الحكومة تحدد أسعار المستلزمات الوقائية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
كما نص القرار على مجموعة من العقوبات لمن يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، بالإضافة لمعاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه .
فى الانفوجراف التالى نوضح تلك الأسعار :
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