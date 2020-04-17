شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان مهنأ البابا تواضروس بعيد القيامة: الشعب لا ينسى مواقفك لحفظ وحدة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً علي المواقف الوطنية المستنيرة للبابا والتى تحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدى لمن يريدون النيل من عناصر قوته وتشابك نسيجه التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة.

وقال عبد العال، إن شواهد التاريخ تفصح عن أن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في كل معاركنا فكانت النور الذى أضاء الظلمات، فى ثورة 1919، وكانت هي الجبهة الصلبة التى حمت ظهر قواتنا المسلحة في أشرف معاركنا، حيث لم يميز رصاص الأعداء بين مسلم ومسيحى.

وفى هذا الصدد، نستعرض نص البرقية التى أرسلها رئيس البرلمان للبابا تواضروس:

صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يطيب لنا، ونحن نستشرف أياما تحتفل فيها مصر بعيد القيامة المجيد، أن نزف إلى قداستكم باسمنا واسم أعضاء المجلس، أخلص التهانى القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي يحتفي بها شعب مصر جميعا، هذا الشعب الأبى، العصى على الانقسام أو الفصام.

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إن شعب مصر لا ينسى لقداستكم مواقفكم الوطنية المستنيرة التي تحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدي لمن يريدون النيل من عناصر قوته وتشابك نسيجه التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة.

فشواهد التاريخ تفصح عن أن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في كل معاركنا فكانت النور الذي أضاء الظلمات، في ثورة 1919، وكانت هي الجبهة الصلبة التي حمت ظهر قواتنا المسلحة في أشرف معاركنا، حيث لم يميز رصاص الأعداء بين مسلم ومسيحي.

داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وسلام على شعب مصر.

وكل عام وقداستكم بخير.