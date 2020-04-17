شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتسلم خطاب تبرع بقيمة 5.5 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة أكوا باور العالمية، أشاد خلاله بما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من جهود في سبيل الحد من انتشار هذه الفيروس وما تتخذه من اجراءات احترازية على كافة المحاور في مجال الصحة والطب الوقائي، وكذلك اجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح المدير الإقليمي للشركة أن "أكوا باور" قررت برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محمد أبو نيان، المبادرة من خلال تكاتف الشركة مع الحكومة المصرية للتخفيف من وطأة هذه الأزمة من خلال المساهمة في إمداد قطاع الصحة بالأجهزة الطبية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه تم الاتصال والتنسيق مع "صندوق تحيا مصر" والمساهمة بقيمة 5.5 مليون جنيه مصري، توجه لشراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة فحص فيروس كورونا المستجد، لدعم جهود الحكومة في مواجهة كوفيد 19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.

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وأضاف المدير الإقليمي أن مُبادرة شركة "أكوا باور" تأتي إيماناً منها بالدور الاجتماعي والمسئولية الوطنية الواجبة للمساهمة بشكل فاعل في دعم المجتمع من خلال مجموعة من الخطوات العملية لتقديم الدعم لقطاع الصحة الذي يعمل جاهداً على احتواء تبعات هذا الوباء.

وأعرب عن ثقة الشركة في القيادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حسن الإدارة والخروج من هذه الأزمة بفضل تكاتف كامل مؤسسات الدولة.