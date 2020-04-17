شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم التغذية بالقومى للبحوث تضع روشتة كاملة لمائدة المسنين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، إن أوائل الألفية الثالثة حسب إحصائيات البنك الدولى سوف يكون ثلث سكان العالم فوق سن الستين، وفى عام 2050 سوف يكون متوسط عمر الفرد الثمانين عاماً أو أكثر وتمثل النساء أغلبية المسنين وسوف يكون 65% منهن فوق الثمانين.

وأوضحت الدكتورة ضحى عبده بحسب نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث، أنه مع تقدم العمر تتغير الشهية ولا يشعر المسن بحاجته إلى تناول الطعام كما كان من قبل وبذلك لن يترك لجسمه الفرصة للحصول على العناصر اللازمة وللتغلب على ذلك يمكن ، تناول الوجبات الصغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة ويفضل أن يكون عددها ثلاثة وجبات يومياً وبين الوجبات الصغيرة من الممكن الأقبال على تناول أطعمة خفيفة بينهم ولكن ذات فائدة مثلاً ثمرة فاكهة أوخضار.

وأوصت الدكتورة ضحى عبده ، المسنين بضرورة اختيار الأطعمة اختياراً دقيقاً من الضرورى أن تتناولوا الأطعمة ذات السعرات الحرارية والطاقة ولكن بشكل منظم والإبتعاد عن الإسراف عن الحد المسموح به، والابتعاد تماماً عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات والحلويات والمشروبات الغازية، والوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها لتغلب على فقدان الشهية مثل تناول كوب لبن أو زبادى- قطعة جبن قريش- مكسرات غير مملحه- لب عباد الشمس أو لب القرع (اللب الأبيض).

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وحول غذاء المسنين في رمضان ، أوضحت رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، أن للغذاء دور مهم فى حياة المسنين‏. وهناك مجموعة من العوامل تؤثر فى تغذية كبار السن، حيث تتأثر الاحتياجات الغذائية لكبار السن بالتغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة سواء كانت هذه التغيرات في مكونات أو وظائف الجسم، ويعتمد تحديد هذه الاحتياجات على: نمط الحياة الذي يعيشه كبار السن-الحالة الاجتماعية-الحالة الاقتصادية- الحالة الصحية، وتزداد الحاجة لتناول بعض العناصر الغذائية مع التقدم بالعمر ومنها: الكالسيوم- فيتامين د- فيتامين ب 12 وفيتامين ب 6.

وتابعت الدكتورة ضحى عبده ، أن الصيام له دوره أيضا مع القادرين من المسنين على الصيام فهو يعيد التوازن إلى حياتهم‏، بشرط إتباع قواعد التغذية السليمة في طريقة إعداد الطعام ونوعيته وكميته لضمان حصول المسن على احتياجاته الضرورية فى وجبتى الإفطار والسحور مع عدم الإسراف في تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالسعرات الحرارية والابتعاد عن تناول الملح وعدم الإكثار من تناول الحلويات‏، ويجب أن تحتوى وجبتى الإفطار والسحور على الألبان ومنتجاتها- الخضروات بأنواعها- البقوليات بأنواعها- الفاكهه الطازجة والعصائر الطبيعية-المكسرات‏ (‏الفول السودانى-‏السمسم‏-اللب الأبيض‏)-‏التقليل من المنتجات الحيوانية و الدهون المشبعه (السمن والزبد) وتناول الزيوت النباتية‏، وتناول كميات كافية من المياه يتراوح مابين‏8‏ الي‏10‏ أكواب يوميا بالإضافة إلى السوائل الأخرى تجنباً للإصابة بالجفاف‏.‏

ويجب تقسيم الوجبات من الفطار إلى السحور على ثلاث وجبات لعدم حدوث امتلاء فى المعدة ولأن الكثير منهم يشعر بالشبع سريعاً (الشبع المبكر)، وفى حالة وجود أى أمراض مزمنه يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل الشروع فى الصيام.