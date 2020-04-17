شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توجه تحية للجيش الأبيض: اتباع توجيهات الأطباء كفيل بعبور الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دار الإفتاء المصرية تحية للجيش الأبيض من الأطباء والقائمين بالخدمات الطبية العاملين على مواجهة فيروس كورونا، واصفة إياهم بـ "فرسان الميدان".

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن أزمة فيروس كورونا قد عكست مدى ما يتمتع به أطباء مصر من كفاءة وفدائية وحب لوطنهم مصر، وبسالة نادرة في مواجهة الأخطار، وكشأن المقاتل المصري الذي لا يهتم بسلامته وحياته قدر اهتمامه بإنقاذ غيره كانت الفرق الطبية تواجه المرض في كل مكان، منطلقين في جهادهم من إيمانهم بالله تعالى وحبهم للأوطان واعتقادهم بأنه: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً».

وقالت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة: "إننا الآن مع الأطباء في خندق واحد تحت شعار {إن الله يحب الذي يقاتلون في سبيله صفًّا}، ومن الوعي أن نعلم أن الطبيب حارس من حراس الوطن وحامي الميدان وحائط الصد، وأن الانصياع الكامل لتوجيهات الأطباء والالتزام الحرفي بها كفيل بعبور الأزمة والخروج منها على خير بإذن الله".

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وكان فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قيادته الحكيمة فى هذه الظروف الاستثنائية وفق معايير دولية أشاد بها الجميع، كما وجه الشكر إلى كافة المسئولين فى الدولة ومؤسساتها التى تتعاون وتتكامل وتعمل كخلية نحل من أجل إدارة هذه الأزمة والخروج منها

كما وجه فضيلة المفتى رسالة شكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التى تقدم خدمة صحية عالية المستوى لهذا الشعب، قائلًا: "نحن ننحنى أمامهم إجلالًا، ونقول لهم أنتم أديتم واجبكم على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن الطبيب الذى يتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وكذلك المرضى هم جميعًا يدخلون فى أبواب وأسباب الشهادة، واختتم فضيلة المفتى رسائله برسالة وجهها إلى الإعلاميين قال فيها: "أنتم تقاتلون من أجل إنارة الإنسان وتزكية وعيه، وعليكم دور كبير فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر".

وأوضح فضيلة المفتي، أن المبادرة التى أطلقتها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "كأنى اعتمرت .. الصدقة أولى" جاءت استجابة للواقع الذى نعيشه فى هذه الأيام، والذى يحتاج للتعاون والتكاتف وأن يأخذ كل منا بيد الآخر فى معركة وعى حقيقى ، مؤكدا أن من يتصدق بأموال العمرة ممن كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام وحالت دون ذلك أزمة فيروس كورونا، كأنهم اعتمروا وزيادة.

وقال المفتي: "إننا قرأنا الإحصاءات للمعتمرين المصريين الذين كان يتوقع أن يؤدوا مناسك العمرة هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، ووجدنا أن عددهم يصل إلى 800 ألف شخص"، ورأينا أنه إذا تم توجيه هذه الأموال التى كانوا سينفقونها لأداء العمرة إلى مصارف الخير ودعم المحتاجين والعمالة اليومية غير المنتظمة، فإننا نكون أمام ملايين الجنيهات ستكون سببًا فى تفريج كربات آلاف المحتاجين والمتضررين، كما وجه مفتى الجمهورية رسالة إلى من حرموا أداء العمرة هذا العام وتصدقوا بأموالهم قال فيها: "أنتم لم تحرموا وأبواب الخير مفتوحة على مصارعها، وبتصدقكم فإنكم فى عبادة حقيقية متعدية النفع".