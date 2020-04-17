أخبار مصر

الحكومة تكذب شائعة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نفت وزارة البيئة ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، مؤكده  أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، حيث أوضحت الوزارة  فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة.

Advertisements

 

وأوضحت وزارة البيئة، أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكذب شائعة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا