شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة البيئة ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، مؤكده أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، حيث أوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة.

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وأوضحت وزارة البيئة، أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.