شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: صرف راتب أبريل يبدأ الأحد.. وإجازة البنوك لن تغير الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف "معيط"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وذكر الوزير، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.

كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.