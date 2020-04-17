شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف..الحكومة ترد بـ7 حقائق حول كورونا وترصد 8 شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 7 حقائق للرد على الشائعات حول كورونا المستجد و8 شائعات، حيث تضمنت الحقائق التأكيد على إنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

وأكد المركز إنه لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف وينطبق على أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان ما ينطبق على صلوات الجمع والجماعات، حيث لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق وهي انتشار فيروس كورونا وهو ما يحدده المتخصصون.

والتأكيد على إنه لا يحدث انتقال للعدوى من جثث ضحايا فيروس كورونا، وإجراءات التعامل مع الجثث ودفنها تتم باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تمنع أي عدوى وانه يتم شن حملات رقابية موسعة على الأسواق والصيدليات ومخازنها لضبط الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر، لكونها ناقلة ومسببة للأمراض بشكل مباشر حال تلوثها أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

وأكد المركز، أنه يتم التخلص من مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي من خلال نقلها في سيارات مغلقة إلى خلية منعزلة عن النفايات العادية ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير الحي، ويتم تطهير سيارات المخلفات بالكامل عند خروجها من القرية، مع توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال، ويتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية من خلال منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

وتضمنت الشائعات التى تم رصدها استيراد شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري، وتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل.

وتضمنت الشائعات رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي وتخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا