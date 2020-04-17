شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى ينفى رفض تلقى أقساط الراغبين فى عدم الاستفادة من تأجيل الاستحقاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء حول رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين فى عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، مُؤكداً أنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين فى عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.

Advertisements

وأوضح فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن كل البنوك العاملة فى مصر قد سمحت لغير الراغبين من عملائها فى تأجيل سداد الأقساط بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بدفع الأقساط فى مواعيدها، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلاً من الذهاب لفرع البنك، وذلك تخفيفاً على العملاء ولمنع التكدس بين المواطنين.

تأتى تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى والعملاء به، ويتم احتساب سعر العائد المُطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن تتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ6 أشهر التى تمت إضافتها دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد.