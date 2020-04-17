شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون العائدون من أمريكا يغادرون مرسى علم للقاهرة بعد انتهاء الحجر ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت صباح اليوم الجمعة طائرة مصر للطيران من مطار مرسى علم الدولى، في طريقها لمطار القاهرة ، تقل المجموعة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مرسى علم .
وقبل مغادرتهم الفندق قامت لجنة صحية، بالكشف الطبى النهائى عليهم، استعدادا لمغادرتهم، حيث أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن اللجنة الصحية قامت بإنهاء إجراءات الكشف الطبى للمجموعة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا، والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الحجر الصحى، وذلك بعد انتهاء مدة الأربعة عشر يوما المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إن المطار استعد مسبقا لإنهاء إجراءات مغادرة المصريين العائدين من أمريكا لمغادرتهم على متن إحدى الرحلات الداخلية التابعة لشركة مصر للطيران لمطار القاهرة، حيث تم دخولهم للمطار في مجموعات وتم إنهاء جميع إجراءات الوقائية لهم .
من جانبه، قال عاطف عثمان، مدير الفندق السياحى، والذى تم تخصيصه للحجر الصحى للمصريين العائدين من أمريكا، أنه تم التنسيق لمغادرة العائدون من أمريكا فى مجموعات منظمة تباعا للسهولة بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائب النزلاء اثناء الخروج، ووضعها فى أماكن أمام منطقة الاستقبال تمهيدا لنقلها إلى مطار مرسى علم عبر أتوبيسات مخصصة وذلك منعا للتكدس و توفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.
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