شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون العائدون من أمريكا يغادرون مرسى علم للقاهرة بعد انتهاء الحجر ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت صباح اليوم الجمعة طائرة مصر للطيران من مطار مرسى علم الدولى، في طريقها لمطار القاهرة ، تقل المجموعة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مرسى علم .

وقبل مغادرتهم الفندق قامت لجنة صحية، بالكشف الطبى النهائى عليهم، استعدادا لمغادرتهم، حيث أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن اللجنة الصحية قامت بإنهاء إجراءات الكشف الطبى للمجموعة الأولى من المصريين العائدين من أمريكا، والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الحجر الصحى، وذلك بعد انتهاء مدة الأربعة عشر يوما المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .