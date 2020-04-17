شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة ترد على شائعة إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول إطلاق وزارة الصحة حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري، مُؤكدةً أنه لم يتم إطلاق أي حملات خاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجارى.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه قد تم الانتهاء بالفعل من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي أطلقت خلال شهر فبراير الماضي، والتي استهدفت تطعيم نحو 16,5 مليون طفل على مدار أربعة أيام، مُحذرةً من الدعوات التي تستهدف تزاحم المواطنين، بدعوى تواجد فرق طبية تجوب القرى أو المدن للتطعيم تحت أي مسمى.

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وقد تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم الوزارة بشن حملات قومية سنوية للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ورفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض.