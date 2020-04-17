شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفند مزاعم تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي".
وأوضحت الوزارة، أن كافة معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقاً كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التالي http://moe.gov.eg/Project_topics_2020"".
وتتمثل معايير المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، مع التزام الطالب بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، (علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر).
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