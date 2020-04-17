شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين اسم وهمى بياخدوا تموين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 2016 ألقت مباحث التموين بالبحيرة القبض على 3 تجار بقالة أحدهم ظل لـ 20 عاما يحصل على تموين لـ10 أشخاص وهميين وآخران حصلا على تموين لـ19 اسما وهميا لمدة 16 عاما فى إبريل الجارى تحدث وزير التموين عن اكتشاف 10 ملايين اسم وهمى ببطاقات تموينظل البعض لسنوات طويلة يستفيدون من الدعم من خلال تلك الأسماء10 ملايين اسم وهمى يمثلون 1/7 حجم الدعم لكل المصريين تقريباوبقيمة تقترب من 500 مليون جنيها في العام الواحد حسب القيم الحالية الوزارة استطاعت اكتشاف تلك الظاهرة بعد تطبيق عملية الرقمنة والتحول الذكى في التعامل مع المستفيدين من الدعم حيث يتم ربط الاسم بالرقم القومى فتظهر الأسماء المتكررة والأخرى الوهمية التي يستخدمها البعض للاستفادة من الدعم دون وجه حق. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10ملايين اسم وهمى بياخدوا تموين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.