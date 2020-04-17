شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة تخصيص رابط إلكترونى للاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.

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تأتي منحة العمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على مساندة العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وتقدر قيمة المنحة بـ 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر، وبدأت المرحلة الأولى من الصرف يوم الإثنين 13 أبريل، واستمرت حتى أمس الخميس 16 أبريل 2020، ويتم صرفها من خلال الفروع التابعة لمكاتب البريد، والبنك الزراعي المصري، وقد تم تخصيص 5700 منفذ منها 4 آلاف منفذ للبريد، فضلاً عن 600 مدرسة، بالإضافة إلى 1100 فرع للبنك الزراعي المصري.