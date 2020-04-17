60 درجة مئوية وكورونا لسه عايش..اعرف إزاى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تجربة علمية جديدة على فيروس كورونا أجراها علماء فرنسيون فى جامعة إيكس مرسيليا جنوب فرنسا، أنه يمكن للفيروس التاجى أن يتحمل التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة ويستمر في التكاثر. ويقدم الفيديو التالى معلومات هامة عن طبيعة الفيروس والتي ستفيد الباحثين في المختبرات: Advertisements

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