"أداء التراويح وتخفيف الإجراءات الاحترازية".. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان له، إنه لا يوجد تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

ونفى المركز ما تردد بشأن إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، موضحا أن إجمالي المتقدمين للمنحة وصل نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.

وأوضح أن أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان يجري على ما ينطبق على صلوات الجمع والجماعات، حيث لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق وهي انتشار فيروس كورونا وهو ما يحدده المتخصصون.

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وشدد المركز الإعلامي على أنه لا يحدث انتقال للعدوى من جثث ضحايا فيروس كورونا، وإجراءات التعامل مع الجثث ودفنها تتم باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تمنع أي عدوى.

وأشار إلى شن حملات رقابية موسعة على الأسواق والصيدليات ومخازنها لضبط الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر، لكونها ناقلة ومسببة للأمراض بشكل مباشر حال تلوثها أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

وأوضح أنه يتم التخلص من مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي من خلال نقلها في سيارات مغلقة إلى خلية منعزلة عن النفايات العادية ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير الحي، ويتم تطهير سيارات المخلفات بالكامل عند خروجها من القرية، مع توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.

كما يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية من خلال منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.