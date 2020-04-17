شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي ومحافظ القاهرة يناقشان التعديات وإصدار تراخيص البناء فى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مستجدات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروعات المحافظة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء.

وشدد الوزير، خلال اجتماعه والمحافظ، الخميس، على أهمية متابعة أجهزة المحافظة، لرصد مخالفات البناء، خلال فترات الحظر والتعامل معها بحزم، وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا على أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار محافظة القاهرة تراخيص البناء الجديدة وتعليات المبانى السكنية لمدة 6 شهور في بعض الأحياء، لتخفيف الضغط على المرافق العامة.

ووجه «شعراوى» بالتنبيه على أصحاب العقارات الجديدة، الحاصلة على تراخيص بناء، بتطبيق الكود المصرى للبناء، بشأن انتظار السيارات، وتوفير جراجات أسفل العقارات، ومتابعة المحافظة المستمرة وعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من حول تلك الجراجات إلى أماكن تجارية، مطالبا بحصر العقارات الجديدة الحاصلة على تراخيص أو تعلية أدوار بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات.

وبحث الوزير جهود تحسين موارد المحافظة من انتظار السيارات بالشوارع، مؤكدا أهمية مراجعة العقود الموقعة بين أحياء القاهرة والشركات والأشخاص، بشأن استئجار الشوارع وساحات انتظار السيارات، وطالب بإعداد آلية لتحصيل مقابل نقدى نظير انتظار السيارات، بنظام الاشتراك اليومى أو الشهرى، وإمكانية تقسيم شوارع ومناطق وطرحها على الشباب الراغب في العمل بهذا المشروع واستغلال الأراضى الفضاء لانتظار السيارات، موجها بسرعة رفع كفاءة الطرق الخاصة بمحافظة القاهرة، المؤدية إلى منطقة مسطرد.