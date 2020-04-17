شكرا لقرائتكم خبر عن فريق علمى بـ«الأزهر» لتقييم تجارب مصل جديد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قامت بتشكيل فريق علمى يضم مجموعة من أساتذة الجامعة وشباب الباحثين من ذوى الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكارا علمية حديثة ومبتكرة لتقييم التجارب والأبحاث العلمية المختلفة التي تم الحصول عليها بشأن فيروس كورونا.

وقال «سلمان» إن المجموعات البحثية تقوم بتنفيذ الرؤى العلمية، لإيجاد مصل وعلاج لهذا الفيروس القاتل وتطبيق هذه الأبحاث والأفكار العلمية المختلفة وتحويلها إلى منتج نهائى. وأضاف: «فريق العمل يضم العديد من التخصصات العلمية المختلفة لدراسة الفيروس من الناحية الطبية، الوبائية، الإكلينيكال باثولوجى، الأشعة، الفيروسات والمناعة، الصيدلانيات والمركبات الدوائية، وتعمل الجامعة على توفير جميع المتطلبات العلمية المختلفة والبيئية المناسبة لفريق العمل للبدء في العمل والتنفيذ الفورى للمشاريع والأفكار المقترحة بعد دراستها والتأكد من أهميتها، وذلك للضرورة الملحة والضاغطة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمى». وأشار «سلمان» إلى أنه يجرى حاليا وضع آليات العمل للفريق، والتى تتبنى العديد من الأفكار العلمية، من دراسة الفيروس على المستوى الجينى، كإيجاد طرق جديدة للتشخيص، العلاج المناعى، المركبات الكيميائية الواعدة ضد الفيروس، بجانب العديد من الأبحاث التي تتعلق بالفيروس من الناحية المناعية المختلفة لتقديم نتائج ذات دلالات علمية قوية، والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات العلمية المختلفة التي تساعد متخذى القرار في وضع الخطط، وكيفية إدارة الأزمات، ومواجهة التحديات، مع إيجاد العلاج المناسب لجميع المرضى حول العالم، والقضاء النهائى على الفيروس وإنتاج مصل له.