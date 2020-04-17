شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لـ كورونا سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين والجهود المبذولة من الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، والتى تستوجب تكاتف جميع المؤسسات، تؤكد الهيئة أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابقا لأوانه، وأنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث إن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبى. وتؤكد الهيئة أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن، للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حالياً لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة، لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم. وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمى الخدمات الصحية في هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى الفيروس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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