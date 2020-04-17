شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 150 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية لأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه تم الانتهاء من عرض الموازنة الخاصة بالشركة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة برائسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن فعاليات عقد الجمعيات العمومية العادية للشركة القابضة و شركاتها.

وأضاف عبد الحكم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أنه الجمعية العمومية العادية وافقة على الموازنة الخاصة بالشركة للعام المالى 2020/2021 ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مبلغ 150 مليون جنية تعديل مسارات الخطوط الهوائية و تحويلها لكابلات أرضية يتم تمويلها من منحة وزارة الإسكان .

وأوضح عبد الحكم، أن خطة الوزارة لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية أمر فى غاية الأهمية للحفاظ على سلامة و أرواح المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية و التى كانت تشكل خطورة على حياة المواطنين قبل إقرار الخطة.

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وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر اختتمت اليوم الخميس فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركاتها والتى إستمرت على مدار أربعة ايام خلال الأسبوع الحالى وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2020/2021 ،

وتم التأكيد على شركات توزيع الكهرباء التسع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالتواصل المستمر مع المشتركين لبحث شكواهم وسرعة حلها والرد عليها وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للشبكات طبقاً للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الإستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين مع خفض نسب الفقد، وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة، والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء .