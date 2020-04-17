شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: انتهاء المرحلة الأولى من منحة العمالة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة، و1100 فرع للبنك الزراعى بالمحافظات، أمس، صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، فى اليوم الأخير للصرف، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال تفقده عدداً من مكاتب البريد، إن صرف هذه المنحة تأتى لمساندة العمالة غير المنتظمة فى مواجهة الظروف الراهنة.

وأوضح أن صرف المنحة فى الأيام الأربعة على مستوى المحافظات، كانت مقسمة طبقا للفئات العمرية، حيث تم الإثنين الماضى الصرف للعمالة التى تبدأ عمرها من 51 سنة، ويومى الثلاثاء والأربعاء من 25 إلى 50 سنة، والخميس حتى 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65%.

ولفت إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التى حالت دون صرف المنحة للبعض، تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجارى للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة.

ووجه المسؤولون بمكاتب البريد، والعمالة غير المنتظمة التى تقوم بصرف المنحة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم بترك مسافات تباعدية لا تقل عن متر ونصف المتر بين بعضهم البعض، فضلا عن تخصيص أكثر من شباك على الأقل فى كل مكتب لصرف المنحة للعمالة، فى ظل التزامن مع صرف معاشات تكافل وكرامة التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعى لمنع الازدحام داخل المكاتب وسرعة وسهولة الصرف وحفاظا على صحة الجميع.

واطمأن سعفان على أعداد من قاموا بتسلم المنحة من هذه المكاتب، ووجه أحد المستفيدين من المنحة من العمالة غير المنتظمة الشكر للدولة المصرية على رعايتها لهم، وما تقدمه من مساعدات فى ظل الظروف الحالية، وانتشار فيروس كورونا.

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واستفسر أحد العمال عن استحقاقه للمنحة من عدمه، بعد أن سجل بياناته خلال المواعيد المحددة على الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، حيث لم تصله رسالة نصية حتى الآن على هاتفه المحمول، وعلى الفور وجه الوزير باستبيان مدى استحقاقه من الجهات من خلال بياناته التى قام بتسجيلها.