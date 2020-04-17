شكرا لقرائتكم خبر عن الميكروباص خارج قرار تعطيل المواصلات يوم شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لن يتم منع السيارات الخاصة من الانتقال إلى المدن خلال يوم شم النسيم، ولكن سيتم غلق أي مكان يمكن أن يكون فيه تجمعات في أي محافظة ساحلية أو غير ساحلية.

وأضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج «من مصر» الذي يذاع على قناة cbc، أن الميكروباصات والسيارات الخاصة لا يشملهم قرارات حظر التجول التي اتخدتها الحكومة، وإنما القرار يشمل وسائل النقل العام فقط والمتمثلة في المترو وأتوبيسات النقل العام.