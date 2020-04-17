شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخفض أسعار الفسيخ في الغربية.. وطوابير أمام المحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تجار الفسيخ بمركز بسيون بمحافظة الغربية عن مبادرة لتخفيض أسعار الفسيخ هذا العام مراعاة لظروف الشعب المصرى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد وقرروا إعلان الأسعار الجديدة لتكون أقل من أسعار العام الماضى، وأكد التجار أن فسيخ بسيون من أجود أنواع الفسيخ في مصر وبأرخص الأسعار.

وقال كريم سعد تاجر فسيخ إنه قرر بالاتفاق مع تجار الفسيخ في بسيون تخفيض أسعار الفسيخ هذا العام مراعة للظروف الاقتصادية الصعبه التي يعانى منها الشعب المصري.

وأوضح أن سعر كيلو الفسيخ يتراوح من ٥٠ جنيها إلى ٩٠ جنيها حسب الحجم، موضحا أن الإقبال على شراء الفسيخ في بسيون لم يحدث من قبل والدليل عودة الطوابير أمام محلات الفسيخ وأنهم وضعوا نظاما لعدم التزاحم خوفا من انتشار فيروس كرونا.

وأكد توحه سعد، تاجر فسيخ، أن بسيون أصبحت أهم أماكن بيع وتجارة الفسيخ في مصر وتتمتع بشهرة كبيرة ويأتى إليها التجار من مختلف المحافظات لشراء فسيخ بسيون المميز.

وكشف أن اسعار الأسماك انخفضت هذا العام ولكنهم قرروا عدم رفع أسعار الفسيخ تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانى منها البلاد.

وأوضح أن الفسيخ أصبح الأكلة الشعبية الأولى في بسيون وانتشرت مطاعم ومحلات بيع الفسيح بصورة كبيرة موكدا أن المحلات تفتح أبوابها طوال اليوم بسبب الإقبال الكبير.

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وأضاف أن جميع المحلات حاصلة على شهادات صحية ويتم التفتيش بصورة مستمرة على مطاعم ومحلات بيع الفسيخ موكدا أنهم يحرصون على تصنيع الفسيخ بطريقة سليمه ويتبعون الإجراءات الصحية.