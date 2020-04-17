شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة البلح: زحام واختلاط لـ «الملابس المستعملة».. والزبائن: لا خوف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما إن تدخل منطقة بولاق أبوالعلا وسط القاهرة، وتمر بسوق وكالة البلح، حتى تلحظ الزحام الشديد، بصعودك على الأرصفة المؤدية إلى الوكالة، تتعثر في الباعة والزبائن الذين يقلبون البضاعة، ويفاصلون في أسعارها، بالرغم من بخس ثمنها مقارنة بالمحال التجارية، لا تجد تحذيرات للمواطنين من التجمهر، أو حتى التوعية بشأن ملامسة تلك الملابس المستعملة التي أغلبها مستورد من الدول الأوروبية، حيث تفشى فيروس كورونا المستجد، هنا غياب تام للرقابة من قبل الجهات الصحية.

طالب نواب في البرلمان، في 13 إبريل الجارى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بإصدار قرار بمنع استقبال أي شحنات من الملابس المستعملة القادمة من الخارج، أو الإفراج عن الشحنات الموجودة بالحجر الصحى بمطار القاهرة، منعًا لتفشى فيروس كورونا القاتل.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير صادر عنه بالعام 2017، أن حجم الواردات من الملابس المستعملة بلغت نحو 5 ملايين و996 ألف دولار خلال الفترة من شهرى يناير وأغسطس من العام نفسه.

جاكلين كامل، سيدة ستينية، تعلو ابتسامتها، وهى تقلب في الاستندات، تقول إنها «تعشق هذه الحركة»، فطالما أعياها البحث عما يناسبها بأسعار زهيدة، وجودة عالية «أحيانًا بيكون فىّ ماركات عالمية، لا أستطيع شراءها من المولات التجارية».

تتحدث «جاكلين» إلى مرافقتها عن قطعة أعجبتها «انظرى رائعة، وأصلية وعليها العلامة التجارية»، لم تتبع السيدتان أية إجراءات لمواجهة كورونا، لم يحملا مطهرات بحقيبتهن، ولا يرتديان «كمامة»، تسيران على الأرصفة، وسط الزحام، ينتقلا من استاند لآخر، ومن محل لغيره، يواصلا رحلتهما في البحث عما يناسبهما: «الحافظ هو الله، لما نروح البيت نبقى نغسل إيدينا».

رانيا يوسف، سكرتيرة بشركة كمبيوتر أوضحت: «هدومى كلها بشتريها من هنا، قبل جائحة كورونا، وأنا سكرتيرة ولدىّ مصاريف كثيرة، وأحب أكون مظهرى لائقًا في العمل، أجد ما أبحث عنه في البالة، ويجعلنى دائمًا متألقة».

لا ترتدى «رانيا» الملابس بعد شرائها، إذ تعقمها قبل غسيلها، فهى تعرف أنها قادمة من دول أوروبية، ويمكن أن يكون ارتداها شخص، ومع ذلك تصرّ على عادتها على زيارة وكالة البلح، وشراء الملابس، تحاول طمئنة نفسها: «الشمس ودرجة الحرارة بتقتل الفيروسات».

حاملاً حقيبة خلف ظهره، واقفًا أمام استاند باحثًا عن تيشيرت من القطن ماركة، كان على عبدالحليم، الموظف الثلاثينى، انتهى من شراء القطعة التي أراد، وما أن دفع الحساب لصاحب المحل، حتى سحب من حقيبته كحولاً ورش على يديه، التي لامست عشرات التيشيرت التي أخذ يفاضل بينها «على طول الكحول معايا، وأنا بنزل السوق اشترى ملابسى لأنها أرخص من المولات».

مضى «على» إلى طريقه، وظن أن الكحول قتل أيًا من الفيروسات المتوقع تواجدها على الملابس، لكنه سرعان ما عاد يبحث عن مصدر للمياه لغسل يديه «خايف برضه ما حدش ضامن كام واحد مسك التيشرتات دى».

الملابس بالوكالة تأتى من دول الاتحاد الأوروبى، وتتميز بأسعارها المنخفضة، ويأتى الأجانب أنفسهم لشرائها، لأن «البراندات» عندنا ثمنها أقل من الدول التي جلبت منها، هكذا يبرر أحمد العدوى، أحد التجار الكبار بالسوق، إقدام عشرات المواطنين على السوق، التي يراها تأثرت في الوقت الحالى بسبب جائحة كورونا «أغلب الزبائن كانوا من الروس، وحركة الطيران توقفت، فالسوق عندنا اتضربت، لأنها تعتمد حاليًا على المصريين الذين تراجعت قوتهم الشرائية».

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وقبل حلول مارس الماضى، كان «أحمد» تمكن من شراء بضاعته من البالات لملابس الصيف، من ميناء بورسعيد، ومنشأها، فرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبريطانيا، وهى الدول المتنشر بها الفيروس المستجد.

يؤكد التاجر أنه اشترى 10 بالات فقط، والتى تزن الواحدة منها 50 كليوجرامًا، والكيلو به 4 أو 5 قطع ملابس، عكس العام الماضى الذي اشترى خلاله نحو 20 بالة «كنّا حاسين بالخطر، واجتياح الفيروس لهذه الدول، قبل وصوله إلى مصر».

وبسبب الإجراءات التي اتبعتها الحكومة من إغلاق المحال التجارية يومى الجمعة والسبت، فيما عدا «السوبر ماركت»، وإغلاقها بعد الـ8 مساءً، اضطر «أحمد» إلى تخفيض العمالة لديه «نصف اللى شغالين قعدوا في البيت»، لذا يخشى أن تتخذ الأجهزة المعنية إجراءات صارمة بشأن وكالة البلح كسوق شعبى «حالنا هيقف أكتر».

ورغم المطالب البرلمانية التي طالبت بمنع شحنات الملابس، يقول التاجر، ويتفق معه زملاؤه، إن البالات تعقم في بلادها قبل وصولها إلى الميناء لاستلامها «لو استوردنا ملابس لا ضرر في ذلك»، معربًا عن حرصه على المواطنين «أنا بشم كل البالات بنفسى، واكون متأكد أنها اتعقمت»، لكن لا توجد إمكانية لديه أن يعقمها بنفسه فور وصولها إلى البلاد «دى عاوز إمكانيات لم تتوفر لدىّ أو غيرى من التجار».

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن تعقيم تلك الملابس بالأسواق مسألة سهلة للغاية عن طريق الكلور وتخفيفه بالمياه، ودون ذلك يمكن انتقال الفيروس من شخص مُصاب لآخرين، مطالبًا في حال عدم اتباع الباعة للإجراءات الصحية لمواجهة كورونا أن تغلق تلك الأسواق بشكل مؤقت.