شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تعلن الحداد 3 أيام لوفاة رئيسها السابق الدكتور عبدالحي مشهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين والطلاب خالص التعازي في وفاة الدكتور عبدالحى مشهور رائد جراحة العظام ورئيس جامعة طنطا الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

كما وجه رئيس جامعة طنطا، بإعلان حالة الحداد العام بالجامعة ثلاثة أيام لرحيل رئيسها الأسبق الدكتور عبدالحى مشهور، لافتا بأن الفقيد طيلة فترة تولّيه رئاسة الجامعة كان مثال الإبداع في العمل والإتقان، فقد شهدت الجامعة خلال فترة رئاسته طفرة سريعة للتطور في مختلف الأصعدة.

يذكر أن الدكتور إيمان عبدالحي مشهور والدكتورة هبه عبدالحي مشهور الأستاذتين بكلية الطب بالجامعة، هما أبناء رئيس الجامعة الراحل، كما أن الراحل تم إطلاق اسمه على أحد شوارع طنطا من قبل الدولة تقديرا لدوره الرائد.