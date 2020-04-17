شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شواطئ جنوب سيناء وإلغاء الرحلات البحرية والسفاري حتى 30 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم ثلاث قرارات هامة اليوم بارقام ٧٣- ٧٤- ٧٥ من بينها قرارين لإغلاق الشواطئ والكافتيريات والحدائق العامة لمنع التجمعات خلال عطلة أعياد الربيع وشم النسيم كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا وحرصا علي صحة المواطنين. كما أصدر فودة قرارا بمنع سروح مراكب النزهة والسفاري والرحلات البحرية حتى ٣٠ إبريل الجاري. كما أصدر قرارا بمنع تراخيص المباني في أحياء المنشية بطور سيناء والعصلة بدهب وأبو صويروبرأس سدر وحي الهضبة بشرم الشيخ نتيجة الكثافة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,673

تعافي 596

وفيات 196

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق شواطئ جنوب سيناء وإلغاء الرحلات البحرية والسفاري حتى 30 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.