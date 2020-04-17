شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور ترصد جهود القضاء على الخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدة صور الجهود التي قامت بها الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، لمواجهة الخفافيش التي انتشرت بمنزل مهجور بقرية الحزانية بشبين القناطر، والتي أثارت رعب المواطنين بالمنازل المحيطة بعد أن هاجمت بعض هذه الخفافيش للمواطنين، وهو ما دعاهم على الفور إلى إبلاغ الوحدة المحلية للقضاء عليها.

ومن ناحيته قال أسامة دسوقى رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا من أهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالى والمنازل المجاورة للمنزل المهجور.

وأضاف "دسوقى" لـ ”الخليج 365”، أنه تم على الفور الانتقال للمكان، وتبين أن المنزل مبنى من 18 عاما، ومكون من 3 طوابق، إلا أنه لا يوجد به بابا ولا شباكا سوى الباب الرئيسي للمنزل، حيث إن صاحبه توفى بعد بنائه، وسكنته الخفافيش منذ فترة طويلة، إلا أنها تكاثرت طيلة هذه الفترة ووصلت لأعداد كبيرة بالمنزل.

وتابع، أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة فتم التواصل على الفور مع الطب البيطرى والصحة اللذان أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش، إلا أن الأهالى تدخلوا مع الوحدة المحلية، وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أى شئ يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأشار، إلى أنه تم التواصل مع رئيس المدينة المهندس غريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر، وأكد أنه سيتم التواصل مع الشركات المختصة والمنتجة للمواد التي يمكنها القضاء على تلك الخفافيش للانتهاء منها في أسرع وقت بعد توفير تلك المواد.

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