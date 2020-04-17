شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين: متابعة آليات عمل المخابز ومنافذ توزيع السلع باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة آليات عمل منافذ توزيع السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل وأيضًا عمل المخابز والتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين مع تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتصدى لأى محاولات تلاعب من قبل المخالفين.

وتواصل وزارة التموين صرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبر، كما يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام وقطاع خاص"، طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.

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كما تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومين كرصيد بالمخابز مقدمًا وطبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها للمخابز.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم دراسة كيفية وجود بونات بالمنافذ التابعة للوزارة بقيمة سلع غذائية ويستطيع المواطن شراء هذه الكوبونات وإعطائها لمن يريد من المستحقين بدلا من الكراتين الغذائية وذلك للتسهيل على المواطنين وكذلك أيضا إتاحة الحرية للمواطنين فى الحصول على السلع التى يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات، لافتا الى أنه حرصا على سلامة المواطنين بعدم وجود أى تجمعات كبيرة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع، أنه تم اتخاذ آليات جديدة لتوفير كل منتجات رمضان من خلال العديد من منافذ السلاسل التجارية الكبرى وأيضا منافذ الشركات التابعة للوزارة، وأنه تم البدء فى طرح المنتجات وستستمر لمدة شهر حتى 10 مايو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأن نسبة التخفيضات تبدأ من 15 وتصل إلى 30 % لبعض المنتجات مع توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بجانب زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

