شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إزالة 50 برجا سكنيا بعد التعدى على حرم ترعة الطوارئ بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة قامت بإزالة ما يقرب من 50 برجا سكنيا بمنطقة ترعة الطوارئ حتى الآن، بحى السلام أول، كانت متعدية على حرم المحور بأملاك الدولة وبالمخالفة للقانون، وجارى استكمال إزالتها بالكامل.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أن هناك متابعة يومية وزيارات ميدانية لمحافظ القاهرة، وعلى راسها اللواء خالد عبد العال، لما يتم من إزالات بالمنطقة، وكذلك باقى أحياء العاصمة، خاصة أن مثل هذه التعديات تعطل مسيرة المشروعات القومية، مشيرا إلى أنه يتم استكمال انشاء محور ترعة الطوارئ بعد ردم الترعة بالكامل.

وأشار صابر، إلى أن المنطقة الشرقية انتهت من إزالة 140 منزلا وعشة بمنطقة الهايكستب، بحى النزهة، والمتعدية على شريط السكة الحديد، ومسار المرحلة الرابعة لمترو المطار الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى تسكين المستحقين من الأسر بوحدات بديلة بمساكن النهضة.

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وأوضح نائب محافظ القاهرة أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم ، بالإضافة إلى أن إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين .