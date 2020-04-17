شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل إجراءات العزل المنزلي على العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة، اتخذت محافظة الجيزة قرارا بتفعيل إجراءات العزل المنزلي على العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج الكائنة بمدينة كرداسة لمدة 14 يوماً حفاظا على سلامه العاملين بالشركة وذويهم. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الصحة باتخاذ اجراءات التعقيم وتطهير للشركة بالكامل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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