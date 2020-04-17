شكرا لقرائتكم خبر عن تابعوا النشرات الجوية بانتظام.. تعرف على طقس إجازات الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نعيش هذه الأيام الوقت الطبيعى الذي تتحول فيه برودة الشتاء إلى حرارة الصيف، فنجد ساعات النهار مرتفعة في درجة حرارتها وساعات الليل منخفضة بشكل ملحوظ.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» الربيع فترة انتقالية ما بين الشتاء والصيف، والتغير لا يكون سريعاً إنما يمر بتقلبات ما بين ارتفاع وانخفاض وأمطار وأتربة وممكن نجد أكثر من فصل في يوم واحد.

ورداً على سؤال بشأن حيرة الناس في ارتداء الملابس ما بين الطقس المعتدل والمائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلاً، قال شاهين: إن تحديد نوعية ملابس ثابتة طوال اليوم خلال هذه الفترة أمر صعب، وعلينا أن نتابع النشرات الجوية بانتظام لنرتدى ما يتوافق مع درجات الحرارة المرتفعة عن معدلاتها أثناء النهار، أما ساعات الليل والتى تنخفض فيها درجات الحرارة فيكون لها نوعية ملابس مختلفة، مشدداً: «مع متابعة النشرات الجوية نحدد نوعية ملابس كل يوم».

وتابع مدير مركز التحاليل: بعد شم النسيم وبداية رمضان وشهر مايو ستستقر الأجواء نسبيا وتبدأ تثبت نوعية الملابس، حيث ينتصف الربيع ويكون هناك شهر ونصف على نهايته، مشيراً أن الأجواء في النصف الثانى أكثر استقراراً من حيث درجات الحرارة.

وتعليقاً على ما ستتعرض له البلاد اليوم من أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، قال «شاهين»: إن ذلك أمر طبيعى كذلك في فترة الانتقال من الشتاء للصيف.

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