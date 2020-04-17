شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو قنا: ننتظر موسم الذهب الأصفر نلحل مشاكلنا المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية شهر إبريل من كل عام يبدأ موسم القمح أو موسم حصاد الذهب الأصفر، كما يطلق عليه المزارعون في الصعيد، خاصة محافظة قنا، حيث يمتزج الفرح بالغرق أثناء العمل، الذي يبدأ في الساعات الأولى من فجر كل يوم، وينتهى كل ظهيرة، ثم يعودون من جديد مع كل غروب شمس لتبدأ الأناشيد والأغانى الشعبية، بينما يتناولون أبسط الوجبات أثناء عملهم.

يقول نجار محمد، من قرية المحروسة بمركز قنا: «كنت أعمل بإحدى دول الخليج، وبعد الأزمة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا قررت النزول إلى بلدى بناء على رغبة أسرتى، وبعدها قمت بالمشاركة في حصاد القمح في الأرض الخاصة بنا بالقرية»، مشيرا إلى أن الجميع، سواء المزارعين أو أصحاب الحقول أو عمال اليومية، يعتبرون الموسم موسم الخير لما فيه من خيرات كثيرة، أو كما يطلقون عليه «طاقة الفرج»، لما يدخله على الجميع من أموال أو غلال أو أعلاف للمواشى.

ويضيف محمد سيد، 70 عاما، من مركز نقادة، أن معظم العمال الذين يقومون بعملية الحصاد يتغنون بالأغانى الشعبية والقديمة الموروثة عن أجدادهم أثناء العمل لكى ترفع من طاقتهم وتكسر الملل والتعب والإرهاق أثناء عملية الحصاد ودريس القمح لتحويله إلى غلال وأقماح، مشيرا إلى أن من بين هذه الأغانى: «زمانا قلبنا وعدلنا وآدى ريحة الجنة فاحت لما جينا ناخد عدلنا لقينا الأيام ولت وراحت».

ويضيف حمدى يسن، مزارع: «نشعر بالأمل والسعادة مع بدء كل موسم حصاد القمح، حيث نجمع الهمم لجميع العائلة والعمالة اليومية للمساعدة في عملية الحصاد، والتى تعتبر ثمرة عرقنا وتعبنا خلال فترة ومراحل زراعة القمح حتى الحصاد»، موضحا أن الجميع ينتظرون هذا الموسم لسد ديونهم سواء للبنوك أو غيرها، إضافة إلى تزويح بناتهم، خاصة مع توفير الأموال نتيجة بيع القمح أو الغلال والأعلاف سواء للمطاحن أو الأشخاص.

ويذكر حمام عمر، مزارع بقرية المراشدة بمركز الوقف، أن العمل بالحقول يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا، مشيرا إلى أن يومية- أو أجر- العامل باليومية تبلغ ما بين 100و120 جنيها، إضافة إلى المأكولات والمشروبات، موضحا أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء عملية الحصاد ضد كورونا، من خلال توفير كمامات للعمال أثناء القيام بأعمال الحصاد للحفاظ على صحتهم وترك مسافات فيما بينهم.

ويذكر أحمد فرج أن من ضمن الأغانى الشعبية المشهورة، التي يتغنى بها العمال أثناء الحصاد: «شهر الخير يا مايو هخلص واشترى دايو»، و«يا قمح شعرك عجبنى وخيرك هيملى حواصلى ومخازنك لسه عرفها في القصر بناها دا يوسف لو قلت لولدى على يوم هنبيع في أراضينا يقلى ونحصد عند مين اللى جاية.. أضحك وأقول ولدى وحبيبى وضنايا أنا حبيت اشوف السنابل والزرع الأخضر بتاعنا أشترى منك حنينك ولا الجفا ملكك»، و«أمى وأبويا سيبونى صغائر وقعدت أقلب في الهموم محتار.. أمى وأبويا لبسوني حرامى.. خافوا على م السموم الحامى».

من جانيه، أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء موسم توريد القمح المحلى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تجرى متابعة دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

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وأشار المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغ 105 آلاف فدان، لافتا إلى أن إجمالى ما تم توريده العام الماضى بلغ 170 ألف طن.

وأضاف ممدوح درديرى، وكيل مديرية التموين، أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلا من «التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء» لتسلم القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، ومن ثم سعر الإردب، حيث بلغ سعر الإردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراطا و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجارى، مؤكدا أنه لا يتم تسلم أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.