«يونيو» ذروة الإصابات.. حقيقة انحسار معدلات الإصابة بـ«الفيروس» الأيام المقبلة

أحاديث متضاربة حول الفترة الزمنية التى سيصل فيها فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ذروته، فبينما يرى البعض أن ذروة انتشار الفيروس كانت الأيام الماضية وأنه سيتراجع خلال الأيام القليلة المقبلة، يرى آخرون أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن ذروة انتشاره قد تكون منتصف يونيو المقبل، وما بين الطرفين يجب المحافظة على الإجراءات الاحترازية، والحرص على التباعد الاجتماعى قدر الممكن.

الدكتور أشرف عمر الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية والزميل السابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية (FDA)، قال إن الحديث عن انحسار منحنى الإصابات الأيام المقبلة غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أن ذروة الإصابة بالفيروس فى مصر ستكون فى شهر يونيو المقبل وليس الآن. وأضاف الفقى: «الأيام المقبلة، خاصة الـ45 يوما المقبلة، ستشهد العديد من المناسبات الاجتماعية والدينية مثل شم النسيم وحلول شهر رمضان الكريم، ثم عيد الفطر المبارك، وهى فترات ستكون الأكثر ازدحاما ومخالطة بين المواطنين، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن فترة الحضانة للفيروس تأخذ من 2 إلى 3 أسابيع، وبالتالى فى حالة عدم احترام الإجراءات الاحترازية والتباعد المجتمعى ستظهر ذروة الحالات المصابة فى مصر خلال أسبوعين من نهاية شهر رمضان، أى منتصف يونيو المقبل».

وأشار استشارى الأبحاث الإكلينيكية إلى أنه لا يُشترط أن يكون منحنى الحالات، تصاعدا وهبوطا فى مصر، مطابقا لنظيره فى إيطاليا وفرنسا وأمريكا وغيرها من الدول المصابة، وإذا أخذنا فى الاعتبار معدلات السكان والفئة العمرية والسياسات الاحترازية ومدى الاستجابة لها من المواطنين، فإن كل دولة لها ظروفها فيما يتعلق بانتشار الفيروس، مع التأكيد أن العادات الاجتماعية والمخالطة وقرب المواطنين من بعضهم البعض لها تأثير بالغ على ارتفاع نسب الإصابة بشكل كبير. وأضاف: «إذا تعاملنا مع معدلات الانتشار من منظور هندسى فى المتتالية الهندسية لأعداد الإصابات منذ الإعلان عن أول إصابة فى مصر، وتماشيا مع معدلات الإصابة اليومى.. سنجد أن معدل الإصابة كان فى المتوسط التالى: من ١ لـ ١١٠ حالات، فى ٣١ يوما للفيروس/ من ١١٠ لـ ١٠٧٠ حالة فى ٢١ يوما/ ومن ١٠٧٠ لـ٢٠٠٠ حالة فى ٨ أيام فقط/ وبالتالى متوقع تسجيل 3 آلاف حالة فى وقت أقل، وبعدها 4 آلاف حالة فى وقت أقل من الذى قبله».

وتوقع المهندس مؤمن أحمد أنه فى حالة تطبيق المعادلة التنبؤية على كل المعطيات المذكورة لمدة 56 يوما مستقبلياً، وتحديدًا حتى تاريخ 7 يونيو المقبل والذى سيوافق اليوم المائة للفيروس فى مصر، ستكون معدلات الإصابة كالتالى: إجمالى عدد حالات الإصابة = 13 ألفا و500 حالة تقريبا. إجمالى العدد الفعلى للمرضى بعد حذف حالات الوفاة والشفاء = 9400 حالة تقريبا. إجمالى عدد حالات الشفاء = 4 آلاف حالة تقريبا. إجمالى عدد حالات الوفاة = 1100 حالة تقريبا. وأضاف: «بناءً على كل ما سبق، الوضع ليس سيئا جدا، ونستطيع أن نحافظ على معدل تزايد الإصابة فى نفس الحدود دون حدوث نقطة حرجة تقلب المنحنى بشكل شديد وفجأة، لأن أى تجاوز للتعليمات والحظر والتباعد الاجتماعى يحمل خطرا شديدا علينا، وخطأ واحد يمكن أن ندفع ثمنه غاليا». وتابع: الحالة رقم 31 فى كوريا الجنوبية أصابت 1600 فرد بسبب أنها ذهبت مرتين الكنيسة ومرة واحدة لمطعم.. الحالة التايلاندية التى كانت فى مصر أصابت 45 شخصا فى المركب السياحى، حالة الكندى (رقم 2) كان من الممكن أن تصيب 2500 واحد فى موقع العمل، والتقديرات تتحدث عن أن حالة واحدة قد تصيب 8 آلاف فرد، وبالتالى التزايد المفاجئ هو الكارثة والخطر الحقيقى، ويجب الحظر وأخذ الحيطة والتوعية والالتزام بالتعليمات وبتطبيق الحظر والتباعد الاجتماعى وإلا سيخرج الأمر عن السيطرة.